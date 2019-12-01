Crédito de 330 millones sacude a Morena: Senadora Sasil de León, la que viste millones en joyas en una sola mano, paga mega crédito hipotecario

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2025.— La senadora Sasil Dora Luz de León Villard, representante de Morena por el estado de Chiapas, se ha convertido en centro de debate público luego de que su declaración patrimonial más reciente revelara un crédito hipotecario registrado por 330 millones de pesos, contratado en 2020 —cuando ya era legisladora federal— sin detallar condiciones, institución bancaria ni ubicación del bien asociado.

Un crédito millonario en medio de una década de servicio público

Desde que inició su trayectoria política hace más de una década —siempre en el sector público como diputada local, diputada federal y senadora—, De León no ha registrado actividad económica en el sector privado, algo que ha llevado a críticos a cuestionar cómo se financia un crédito de ese tamaño con ingresos públicos.

En su declaración patrimonial de 2025, la senadora no reportó bienes inmuebles, vehículos o bienes muebles a su nombre; en cambio, consignó este adeudo millonario y señaló que habita en una casa en comodato (prestada), lo que ha generado interrogantes sobre la coherencia entre lo declarado y lo observado en redes y eventos públicos.

Redes sociales y lujo: ¿qué ha trascendido?

La polémica se intensificó en redes sociales y medios tras diversas imágenes y videos donde se aprecia a De León usando accesorios y calzado de alto valor, que contrastan con la narrativa de austeridad que históricamente ha promovido su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Entre los señalamientos destacan joyas y accesorios de marcas internacionales de lujocomo Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co. y Pomellato, que en conjunto podrían sumar cifras millonarias y que han sido documentados por usuarios y periodistas en eventos y publicaciones públicas.

Recientemente Sasil de León enfrentó la viralización de un video en el que aparece cocinando con familia mientras porta lo que usuarios identificaron como sandalias de la marca Hermès, con un valor superior a los 20 mil pesos, lo que reavivó las críticas sobre la congruencia entre su discurso político y su estilo de vida percibido.

Ante estas acusaciones, De León publicó contenido en sus redes en el que alega que el calzado es producto de artesanos de León, Guanajuato, desestimando que se tratara de un artículo de lujo importado, aunque en la grabación se aprecia que las plantillas donde iba la marca, fueron talladas para borrarla.

El contraste con la austeridad republicana

Los señalamientos contra Sasil de León se enmarcan en un contexto más amplio de críticas dirigidas a integrantes de Morena, partido que ha impulsado como uno de sus ejes rectores la llamada austeridad republicana, abogando por la moderación en gastos, salarios y beneficios en el servicio público.

Críticos señalan que la percepción de lujos y bienes costosos en servidores públicos contrasta directamente con ese discurso, alimentando cuestionamientos sobre la transparencia y la coherencia en la gestión de recursos y patrimonio entre los representantes de la llamada Cuarta Transformación.

Lo que hoy genera más preguntas no es sólo el monto del crédito hipotecario, sino que la Senadora no haya especificado detalles clave en su declaración —como la entidad financiera, la ubicación del bien o las condiciones de financiamiento— mientras que parece llevar un estilo de vida que algunos consideran acomodado.