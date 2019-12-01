Crece el interés de estudiantes de bachillerato y universidad por obtener internet gratuito: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- A unos días de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el Programa Data, que permitirá a estudiantes de preparatorias, universidades y tecnológicos públicos acceder gratuitamente a internet, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de Gobierno Digital, ha recibido más de 42 mil solicitudes, anunció el tesorero estatal, Luis Navarro.

El funcionario señaló que el periodo de registro permanecerá abierto hasta el día 8 de marzo, a través de la plataforma https://data.michoacan.gob.mx/, en la que se deberá anotar la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y la matrícula escolar para ingresar al formulario de solicitud y posteriormente llenarlo cuidadosamente.

Mencionó que se trata de un procedimiento ágil, sencillo, confiable y transparente que, además, resguarda y protege los datos de la comunidad estudiantil. En el caso de aspirantes de preparatorias, si son menores de edad, deberán contar con la autorización de sus padres, madres o tutores, precisó.

Finalmente, el secretario de Finanzas dio a conocer que, por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los chips con 4 GB de internet gratuito se entregarán del 17 al 27 del presente mes de marzo a estudiantes de todo el estado que se hayan registrado correctamente.