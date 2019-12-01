Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 14:35:26

Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre 2026.- El Poder Judicial del Estado de Querétaro incrementó en un 36 por ciento el promedio mensual de audiencias penales desahogadas durante el último bimestre, resultado directo de la puesta en marcha de cinco nuevos juzgados penales en lo que va de 2026 para abatir el rezago y agilizar la impartición de justicia en la entidad, informó Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Querétaro.

Señaló que, de acuerdo con los registros de actividad jurisdiccional reportados por la institución, entre septiembre y octubre del presente año se realizaron más de 2 mil 290 audiencias en materia penal.

“Esta cifra equivale a un promedio de mil 149 diligencias mensuales, lo que representa más de 300 audiencias adicionales cada mes en comparación con las 848 que se promediaron entre enero y agosto”.

Guerra Urbiola informó que este repunte operativo también se reflejó en las resoluciones judiciales, ya que el promedio mensual de vinculaciones a proceso aumentó un 24 por ciento durante el mismo periodo, al contabilizarse más de 770 vinculaciones en los últimos dos meses.

“La estrategia de fortalecimiento institucional impulsada este año incluyó la apertura de cinco órganos jurisdiccionales en materia penal, de los cuales dos operan de manera especializada en la atención de actos de investigación, permitiendo despresurizar la carga de trabajo en el sistema acusatorio local”.

Para dar continuidad a la ampliación de la capacidad de atención y evitar cuellos de botella en la programación de agendas, adelantó que próximamente entrarán en operación más salas de audiencia en el estado.

Finalmente, reconoció el desempeño de las juezas y los jueces penales, así como la labor del personal administrativo y jurisdiccional encargado de la integración, calendarización y seguimiento de las actuaciones judiciales.