Crece 20% turismo en Huandacareo: Alexis Velázquez

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 17:11:53

Huandacareo, Michoacán, a 15 de agosto del 2025.- En el primer año de la administración del Presidente municipal, Alexis Velázquez, el turismo en Huandacareo creció más del 20 por ciento en comparación a las cifras que se tuvieron el año anterior.

En el marco de su primer informe de gobierno, el alcalde señaló que durante este primer ejercicio se logró atraer a 59 mil visitantes a este municipio que es famoso por sus carnitas y parques acuáticos. Además, se desarrollaron 20 festividades como método de atracción turística.

También, Huandacareo ganó el Premio al Mejor Taco de México en el Tianguis Turístico 2025, lo que posicionó sus carnitas a nivel nacional; asimismo, 80 niñas, niños y juventudes representaron al en concursos nacionales.

De la misma manera en materia turística, Alexis Velázquez expuso que arrancó la mejora de "La Nopalera", con lo que se convertirá en la primera zona arqueológica incluyente entre las 55 mil zonas arqueológicas en el país, es decir, será la primera inclusiva para personas con discapacidad y adultos mayores.