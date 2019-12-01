Costos de producción en Michoacán son 18% más bajos que en otros estados: Sedeco

Costos de producción en Michoacán son 18% más bajos que en otros estados: Sedeco
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 18:40:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo del 2026.- Los costos de producción en Michoacán son hasta 18 por ciento más bajos en comparación con entidades como Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, lo que ha convertido al estado en un destino atractivo para la llegada de nuevas inversiones, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que esta ventaja competitiva se complementa con la disponibilidad de mano de obra calificada, ya que las instituciones educativas de la entidad forman egresados con buena preparación técnica y profesional.

Señaló que la combinación entre menores costos operativos y trabajadores capacitados fortalece las condiciones para que las empresas consideren instalarse en la entidad frente a otros estados del país.

Cómo parte de la estrategia para atraer inversiones, el gobierno estatal solicita a las compañías interesadas el perfil específico de los trabajadores que requerirán, con el objetivo de vincularlas con instituciones de educación media superior y superior y ajustar la formación académica a las necesidades del sector productivo, declaró Claudio Méndez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Revientan palenque clandestino en Parácuaro; Guardia Civil de Michoacán desactiva evento ilegal
En Tlazazalca, Michoacán: Aseguran camioneta blindada con equipo táctico y estupefacientes 
Presunto responsable de abuso sexual, es detenido en Gabriel Zamora, Michoacán 
Tras operativo, recuperan camión de carga que había sido robado con violencia en Tacámbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Fallece en un hospital el delincuente que resultó herido en persecución en Morelia, Michoacán 
Netanyahu responde con video a rumores sobre su supuesta muerte
En Arteaga, Michoacán, desactivan laboratorio para procesar estupefacientes 
Isaac del Toro hace historia para el ciclismo mexicano y gana la Tirreno-Adriático
Comentarios