Costos de producción en Michoacán son 18% más bajos que en otros estados: Sedeco

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo del 2026.- Los costos de producción en Michoacán son hasta 18 por ciento más bajos en comparación con entidades como Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, lo que ha convertido al estado en un destino atractivo para la llegada de nuevas inversiones, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que esta ventaja competitiva se complementa con la disponibilidad de mano de obra calificada, ya que las instituciones educativas de la entidad forman egresados con buena preparación técnica y profesional.

Señaló que la combinación entre menores costos operativos y trabajadores capacitados fortalece las condiciones para que las empresas consideren instalarse en la entidad frente a otros estados del país.

Cómo parte de la estrategia para atraer inversiones, el gobierno estatal solicita a las compañías interesadas el perfil específico de los trabajadores que requerirán, con el objetivo de vincularlas con instituciones de educación media superior y superior y ajustar la formación académica a las necesidades del sector productivo, declaró Claudio Méndez.