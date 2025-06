Costará 10 mmdp el “Proyecto Hídrico Batán”: CEA 

Querétaro, Querétaro, a 12 de junio 2025.- El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy afirmó que el “Proyecto Hídrico Batán” tendrá un costo aproximado de 10 mil millones de pesos, sin enfeudar al Ejecutivo del estado, motivo por el cual se realizará con un financiamiento mixto.

Afirmó que el Poder Ejecutivo de Querétaro, contribuirá principalmente con propiedades y derecho de paso sin transferencia de propiedad a entidades privadas.

"El proyecto financieramente va a costar poco menos de 10 mil millones de pesos, eso es lo que realmente los diputados ya han estado, ese es el costo de realmente lo que va a ser el capital, es lo que están ya ustedes los medios lo comunicaron hoy en la mañana o algunos diputados lo establecieron en la mañana”, dijo.

Mencionó que el proyecto busca evitar la sobreexplotación de acuíferos y garantizar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, ya que la propuesta contempla una asociación público-privada o inversión mixta con participación estatal y privada, garantizando que el control del agua siga siendo estatal.

Pidió a los políticos de oposición no descalificar el proyecto sin conocer sus detalles y beneficios por lo que dijo, es importante basar las opiniones en información completa y actualizada

"A las personas, (las invitaría) a actualizarse un poco en tecnología, a vivir en este siglo y no en el pasado, especialmente ayer nos reunimos por ejemplo con un importante grupo de ambientalistas, cerca de 30 ambientalistas liderados por Enrique Uribarren, que es el líder del observatorio ciudadano de temasambientales y realmente créanme que no estaríamos pensando jamás en hacer un proyecto que no sea viable ni ambientalmente, ni para la salud, ni financieramente".

El Proyecto Hídrico Batán busca transformar el agua residual en agua de calidad casi equivalente a la de embotellados a través de estaciones regeneradoras de agua y un riguroso proceso de potabilización; además, se espera que el proyecto no implique la asunción de nuevas deudas y que el recibo del agua para los queretanos no aumente.

"Uno no es privatización, el agua la va a seguir controlando el estado; el recibo de todas y todos los queretanos que les llega un recibo de la CEA, les va a seguir llegando un recibo de la CEA, este es un esquema muy similar al que se hace con Acueducto II, es un esquema igualito, igualito, se llama diferente porque en aquella época no existen las asociaciones públicas privadas, entonces, el agua no se está privatizando ni se va a privatizar (…), entonces, resumo, no se privatiza, no es deuda y el recibo no va a subir de costo para las y los queretanos".