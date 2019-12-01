Corrupta, la liberación de policías de Ecuandureo; gobernador de Michoacán pide investigar al juez

Maravatío, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acusó que la liberación de los once elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo, presuntamente involucrados con el crimen organizado, es un caso de corrupción por parte del Poder Judicial.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal dejó claro estar totalmente en desacuerdo por la liberación de los uniformados, e hizo un llamado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que se investigue la actuación del juez que permitió dejarlos libres.

“No es solo estar en los escritorios y tomando café, que se pongan a trabajar por el pueblo de Michoacán”, declaró.

Ramírez Bedolla enfatizó que Michoacán no tolera más corrupción no más impunidad, por lo que reiteró la necesidad de que se tomen cartas en el asunto por el actuar del juez que dictaminó la libertad de los once elementos, entre los que se encontraba el director de Seguridad Pública municipal.

Cabe señalar que los policías municipales, quienes no estaban dados de alta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron detenidos el 23 de febrero por la Guardia Civil en posesión de armas largas, estupefacientes, parches e insignias con logotipos alusivos a un grupo criminal; fueron vinculados a proceso el día 27 de febrero y se había dictaminado la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, fue el pasado lunes cuando un juez de control dictaminó la libertad de los implicados, quienes seguirán el proceso en su contra únicamente con medidas cautelares entre las que se contemplan acudir a la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, además de no poder cambiar de domicilio ni viajar al extranjero.