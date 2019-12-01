Corrupción de Taddei, confirma un INE débil y vulnerable: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 20:55:19

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre del 2026.- La corrupción y tráfico de influencias de la aún consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, solo confirma la debilidad y vulnerabilidad que provocó Morena en este órgano electoral.

Así lo afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien aseguró que Morena no tiene justificación para volver a imponer a una o un consejero presidente "carnal" en el INE.

"Aquí lo advertimos hasta el cansancio: el debilitamiento que provocó Morena en el INE solo abrió la puerta a la corrupción y a poner en riesgo los procesos electorales del 2027", señaló.

Quintana Martínez dejó en claro que Morena y sus aliados premian con cargos en organismos autónomos, como es el caso del INE, a quienes cambian la convicción del bien común del pueblo de México, por la corrupción y los lujos que juraron desde Palacio Nacional que ya no existían.

"Morena ha demostrado que recogió toda la corrupción de los otros partidos, engañando al pueblo con falsos discursos de austeridad. Los de Morena y sus aliados son los nuevos ricos de México, con un sistema autoritario y dictatorial", señaló.