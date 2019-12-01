Corrigen "errores técnicos" de la ley de Identidad de Género en el Congreso de Querétaro

Querétaro, México, 13 de julio de 2026.- El presidente de la comisión legislativa, Eric Silva Hernández, manifestó su confianza en que el Pleno de la Legislatura apruebe el nuevo dictamen alternativo en materia de identidad de género cuyo dictamen se aprobó hoy en la Comisión de la Agenda 20-50 del Congreso Local.

Aseguró que el documento actual fue robustecido minuciosamente para subsanar deficiencias heredadas de la anterior conformación del órgano parlamentario.

Señaló que, a diferencia del proceso previo que encabezó el diputado Guillermo Vega, en esta ocasión se realizó una revisión exhaustiva para evitar lagunas legales.

"Si bien la comisión anterior cometió algunos errores de técnica legislativa y dejó cosas que no quedaron muy claras, no digo que estuviera equivocado, en esta ocasión se atendió una por una cada una de las cuestiones y observaciones".

Explicó que, al tratarse de un dictamen alternativo, el proyecto recibirá el tratamiento jurídico de una nueva iniciativa en el Pleno, lo que modifica las reglas para su eventual aprobación y posterior publicación al correr con la suerte de una propuesta nueva, el dictamen requiere únicamente de la mayoría simple de los diputados presentes para ser aprobado y enviado al Poder Ejecutivo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Gobernador del Estado vuelva a vetar o realizar observaciones a la ley, Silva Hernández reconoció que el riesgo constitucional existe, aunque advirtió las implicaciones políticas. "Ya quedará en manos del Ejecutivo si quiere volver a observar la ley, lo cual sería muy lamentable desde mi punto de vista, pero estamos sujetos a esa posibilidad".

Enfatizó que este proyecto de dictamen alternativo que solventa las observaciones realizadas previamente por el Poder Ejecutivo.

Destacó que, tras un análisis detallado, se lograron subsanar los 15 puntos más relevantes de la propuesta original, avanzando así con el trámite legislativo correspondiente.

Enfatizó que el cambio más trascendental dentro de este nuevo documento es la incorporación de un artículo inédito diseñado para dar certeza jurídica y proteger a sectores vulnerables.

"Esta ley por nada del mundo puede ser aplicada a menores de edad; queda estrictamente, única y exclusivamente, para mayores de edad".

Asimismo, detalló que el marco legal establece que este trámite es de carácter "personalísimo", por lo que queda estrictamente prohibido que terceros realicen modificaciones en actas de otras personas.

Aclaró que, más allá del candado de edad y la presencialidad del trámite, el grueso de las modificaciones aprobadas respondió a la necesidad de homologar criterios y perfeccionar la técnica legislativa.

“Se revisaron tecnicismos y términos jurídicos específicos en plena coordinación con la Ley de Hacienda local; al emanar de la comisión bajo esta modalidad, el documento deberá seguir el proceso ordinario de cualquier iniciativa de primera intención. “El dictamen fue remitido a Servicios Parlamentarios para su posterior programación, discusión y votación definitiva por los 25 integrantes del Pleno de la Legislatura”.