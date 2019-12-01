Corregidora institucionaliza el programa "Pirámides" en apoyo a familias: Chepe Guerrero

Corregidora, Querétaro, 14 de enero del 2026.- Para hacer comunidad, el municipio de Corregidora institucionalizó el Programa “Pirámides” el cual busca acercar a los colonos a talleres, actividades recreativas, deportivas y culturales, así como lavanderías públicas y la Cocina Móvil, generando espacios de encuentro y apoyo para las familias, afirmó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal.

Al institucionalizar el programa, dijo, el Ayuntamiento de Corregidora garantiza su continuidad y fortalecimiento, ampliando sus metas para beneficiar a personas de todas las edades.

Recordó que los regidores del Ayuntamiento aprobaron la institucionalización del programa “Pirámides” la cual es una estrategia social integral que fortalece la vida comunitaria y promueve la formación, el sano esparcimiento y el desarrollo de habilidades para personas de todas las edades.

“Hoy se convierte en un programa, se institucionaliza y se consolida de manera mucho más firme para que alcance sus objetivos. Buscamos ampliar también sus metas. Hay que recordar que Pirámides es un programa en el que ofrecemos talleres, clases, clínicas deportivas y actividades gratuitas o a muy bajo costo para nuestra población, en los distintos espacios del municipio de Corregidora, como unidades deportivas, Centros de Desarrollo Humano y Polos de Desarrollo. Es ahí donde actualmente lo estamos aplicando, y estoy seguro de que seguirá siendo de gran beneficio para toda la gente que vive en Corregidora”.

Los regidores, detalló, aprobaron elevar “Pirámides” a la categoría de programa social, ya que anteriormente operaba como una estrategia. Sus objetivos se mantienen enfocados en la creación de comunidad, mediante la integración de acciones como talleres, actividades recreativas, lavanderías, bibliotecas, Casas de Salud, Unidades Deportivas y la operación de la Cocina Móvil.

Enfatizó que el programa contempla dos subprogramas. El primero, “Lavanderías Cerca de Ti”, que brinda acceso a lavanderías públicas a bajo costo, permitiendo a cada usuario realizar hasta tres cargas de lavado por semana con una tarifa preferencial de 10 pesos, como apoyo directo a la economía de las familias.

“El segundo subprograma, “Talleres Cerca de Ti”, ofrece a la población cursos, talleres y activaciones deportivas, culturales y recreativas, gratuitas o a muy bajo costo; abiertas al acceso público, orientadas al sano esparcimiento y al fortalecimiento del tejido social”.

Durante 2025, recordó, “Pirámides” registró resultados relevantes, entre los que destacan la habilitación de tres lavanderías públicas, que han beneficiado a más de 4 mil 300 usuarios, con más de 20 mil cargas de lavado realizadas, apoyando directamente la economía familiar en colonias y comunidades de Corregidora.

“En materia de formación, “Pirámides” ha impulsado talleres, cursos y academias, acumulando más de 3 mil horas impartidas, con más de 65 talleres diferentes y presencia en 14 localidades del municipio de Corregidora, fomentando el aprendizaje, la convivencia y el uso positivo del tiempo libre”.