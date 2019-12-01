Corregidora fortalece su seguridad con la nueva Subcomandancia Santa Bárbara

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:49:29

Corregidora, Querétaro, a 27 de enero de 2026.– Con una inversión de aproximada de 12 millones de pesos, el presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala inauguró la Subcomandancia Santa Bárbara C2, desde donde se vigilarán más de de 80 puntos de la demarcación.

Detalló que la inversión se dividió en 9.5 millones de pesos para infraestructura, financiados por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, y 2.4 millones de pesos para tecnología y mobiliario, aportados por la administración municipal.

Aseguró que el nuevo C2 contará con sistemas de videovigilancia para monitoreo permanente y una mejor coordinación operativa; lo cual permitirá la detección oportuna de conductas de riesgo, disuadir actos delictivos y mejorar la percepción de seguridad en la zona.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro, José Pío X Salgado Tovar explicó que esta infraestructura fortalece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y cumple una función estratégica para las acciones de seguridad en la región.

“El diseño arquitectónico del espacio fue pensado para respaldar la operación y las necesidades funcionales del área”, dijo.

Mencionó que el edificio cuenta con espacios diseñados específicamente para albergar a los elementos policiacos, así como el equipamiento que utilizan en su día a día.