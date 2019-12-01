Corregidora apuesta por el empoderamiento femenino con capacitación y acompañamiento

Corregidora, Querétaro, 23 de marzo de 2026.- Como parte de las acciones encaminadas a buscar la igualdad, acompañamiento y empoderamiento, Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, asistió a la conferencia "Construir la Vida que Sueñas, Quién Eres y Quién Necesitas Ser”, realizada por Itzandy Rodríguez Tapia, profesional en el ramo de negocios internacionales, coach de vida e inteligencia emocional; dirigida para las emprendedoras que forman parte del Corredor de las Mujeres.

"Desde el inicio de la Administración, nos enfocamos en que los recursos de la Secretaría de la Mujer se vayan a fortalecer a las mujeres, sin dejar de lado actividades de integración, talleres de autoempleo, salud física, salud mental y ponencias. Que las corregidorenses tengan la certeza que cuentan con una institución que las apoyan, asesoran, acompañen y proteja".

Reconoció el trabajo de las mujeres de Corregidora y reiteró su compromiso de continuar con una Secretaría de la Mujer activa, cercana y profesional, con espacios seguros.

Andrea Perea, titular de la Secretaría Municipal de la Mujer, agradeció la voluntad de las emprendedoras por participar y aprovechar las herramientas que pone a su disposición el Municipio de Corregidora, con el objetivo de apoyar sus emprendimientos y su independencia económica.

Recordó que el Corredor de las Mujeres está conformado por alrededor de 200 emprendedoras que ofrecen sus productos los días viernes y sábados en las inmediaciones del Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito, mismas que reciben diversas capacitaciones cada año en materia de emprendiendo, comercialización de sus productos y salud emocional.