Corredor del Bienestar entrega Certificado Hecho en México a Colegio de Arquitectos de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 18:37:56

Querétaro, Qro., 16 de abril de 2026.- En el marco de la Tercera Asamblea mensual ordinaria del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, el coordinador del Corredor Económico del Bienestar en la entidad, César Gutiérrez Sánchez, destacó la importancia de la articulación entre sectores para consolidar el desarrollo regional. Al participar como invitado especial, además hizo entrega del certificado “Hecho en México” a este cuerpo colegiado.

“El certificado Hecho en México es uno de los programas que se desprenden a partir del Plan México que pasa a través de la Secretaría de Economía”, dijo.

Explicó que este distintivo ha evolucionado para certificar calidad, en respuesta al contexto internacional y a los retos comerciales derivados de políticas arancelarias.

“El corredor económico del bienestar de Querétaro es el segundo más importante, después del corredor frontera, lo que posiciona a la entidad como punto clave para el nearshoring y la integración a cadenas productivas vinculadas al T-MEC”.

Destacó las oportunidades para el sector: “A través de estas coordinaciones tenemos la posibilidad de buscar que las inversiones permitan que los colegios participen de las cadenas productivas”.

Reiteró que la estrategia impulsa financiamiento, exportación y acceso a mercados mediante alianzas con empresas y organismos comerciales.

“Estamos muy contentos de entregarles el certificado Hecho en México que resalta la calidad”.

Afirmó que el compromiso de construir sinergias entre gobierno, academia y sectores productivos, consolidando a Querétaro como eje del desarrollo económico nacional.