Coordinan acciones para evitar la apología del delito en la Feria Ganadera de Querétaro: Segob

Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dio a conocer que se trabaja de forma coordinada entre los organizadores de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 (FIGQ), autoridades y empresarios para garantizar que los artistas, tanto del teatro del pueblo como del palenque, respeten la normatividad estatal y no hagan apología del delito en sus presentaciones.

Mencionó que dependencias como la Secretaría de Turismo y la Oficialía Mayor ya trabajan de manera conjunta con el empresario responsable de la feria para definir la cartelera y asegurar que los espectáculos se desarrollen conforme a la normatividad vigente en Querétaro.

“Ya se está trabajando también el área de Turismo y Oficialía Mayor con el empresario para que los artistas que vengan cumplan con esta dinámica que existe en Querétaro y que además sean artistas reconocidos para que la gente vaya y se divierta”, dijo.

Aseguró que la cartelera oficial podría darse a conocer entre agosto y septiembre, ya que actualmente se realizan las gestiones necesarias para contratar a los artistas y grupos que formarán parte de la edición 2026.

“Seguramente entre agosto y septiembre los estarán anunciando, pero ya se está trabajando en ello porque además se necesitan apartar los artistas y los grupos que estarán viniendo a la Feria Ganadera”.

Recordó que la FIGQ cambiará de fechas y dejará de realizarse en diciembre para celebrarse durante las dos últimas semanas de noviembre, una decisión que busca evitar afectaciones por los frentes fríos y las lluvias, además de no interferir con la actividad comercial propia de la temporada decembrina.