Coordinación legislativa impulsará iniciativas en favor de las mujeres: Diana Espinoza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 14:30:17
Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Trabajar en coordinación, sin importar el color partidista, constituye uno de los principales objetivos de cualquier parlamento, especialmente cuando se trata de atender temas de género, afirmó la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado.

Durante la presentación de la Alianza Parlamentaria por las Mujeres, la legisladora local destacó que la suma de esfuerzos entre diputadas permitirá impulsar iniciativas de manera conjunta y evitar que las propuestas en favor de las mujeres queden sin seguimiento dentro del proceso legislativo.

Señaló que la conformación de este bloque, representa un paso importante para fortalecer la agenda parlamentaria con perspectiva de género, y así responder a las necesidades reales de las mujeres en el estado.

“Cuando se trata de las mujeres de Michoacán, no deben existir divisiones. Hoy decidimos unirnos en esta Alianza para presentar iniciativas en bloque que realmente atiendan las necesidades y las luchas de las mujeres en nuestro estado”, expresó.

Espinoza Mercado subrayó que, más allá de las diferencias ideológicas o partidistas, el diálogo y el consenso deben prevalecer cuando se trata de garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres.

En ese sentido, reiteró que el objetivo común es impulsar leyes que fortalezcan el reconocimiento pleno de los derechos de las michoacanas, así como generar mayores condiciones de seguridad y oportunidades para ellas. 

Finalmente, la diputada del PT enfatizó que la Alianza Parlamentaria por las Mujeres, marca el inicio de un trabajo conjunto que busca traducir las demandas y voces de las ciudadanas, en leyes y acciones concretas desde el Poder Legislativo.

