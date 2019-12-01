Coordinación de Comunicación anuncia cursos de verano en Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 08 de junio del 2026.- La Coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio Sánchez, encabezó el anuncio de los diversos cursos de verano para este periodo vacacional, en el que distintas dependencias prepararon actividades para los niños y adolescentes.

En conferencia de prensa, la coordinadora de Comunicación destacó que estas actividades permiten crear un verano sorprendente para las infancias; agregó, es una gran variedad de actividades para niñas, niños y adolescentes en todo el estado que utilizan sus vacaciones para seguir aprendiendo.

Julio César Medina Ávila, titular del Zoológico de Morelia, apuntó que el clásico curso del parque está disponible con toda la seguridad para el desarrollo de las actividades, además de incluir un seguro médico; se llevará a cabo del 20 de julio a 16 de agosto por petición de los padres de familia de que fuera un poco más largo. Es apto para infancias de cinco a 12 años

Liliana Gil García, directora general del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, anunció que del 27 de julio al 16 de agosto se llevará a cabo el curso de verano que incluye actividades de canto, actuación y otras disciplinas con el objetivo de llevar a cabo dos presentaciones del musical de “La Sirenita”. El horario de clases es de 8 am a 2 pm, se espera hasta a 100 niños.

Raúl Morón Vidal, titular del Cecufid, destacó que tienen dos modalidades de cursos, uno de deportes en general y otro de patinaje, tienen una duración de cinco semanas. Se esperan cerca de mil 200 personas y el cupo ya se encuentra al 50 por ciento, por lo que invitó a inscribirse con prontitud.

Deyanira Pérez Rosas, directora de la Casa de la Cultura de Morelia, enfatizó que la oferta es para niños desde los nueve años hasta los 90, con disciplinas como danza, canto, baile, artes plásticas, tienen un costo de 250 pesos e inician el próximo lunes. En este verano también se desarrollarán actividades en Pátzcuaro y Zamora.