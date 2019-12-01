Convocatoria para renovación de dirigencia CNTE deberá emitirse a más tardar en enero

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 16:35:52

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, deberá emitir, a más tardar a principios del 2026, la convocatoria para iniciar el proceso de renovación de la dirigencia de la CNTE , fracción encabezada por Eva Hinojosa Tera.

El periodo de un Comité Ejecutivo Seccional, es de 3 años y el actual fue elegido el 21 de abril del 2023

El proceso de elección debe contar con una duración de tres meses y comenzará con la renovación de las delegaciones que hayan cumplido su periodo. "Si alguna ya cumplió su periodo, se tiene que renovar esa delegación", indicaron algunos integrantes de dicha fracción denominada como azul.

Posteriormente, se convocarán asambleas para elegir delegados efectivos y fraternos, y se realizarán asambleas masivas para presentar a todos los delegados. "Después del mencionado proceso se instala el Congreso con el aval de las demás secciones", explicó la fuente.

Se espera que la convocatoria se emita a fines de este año o principios del siguiente para cumplir con los tiempos y que el Congreso se lleve a cabo en abril.

Durante los últimos meses bases de las distintas fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XXVII, han realizado algunos encuentros en busca de la unificación de de la CNTE que son más de 5.

La intención es recuperar el poderío del sindicato, el cual liderazgos magisteriales actuales, reconocen que integrantes del partido de Morena abonaron en la división, con la intención de ganar el voto colectivo.