Convoca Oficialía Mayor de Querétaro a proveedores a realizar refrendo en noviembre y diciembre de 2025

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- La Oficialía Mayor informa a las personas físicas y morales inscritas en el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que ha dado inicio el periodo para realizar el trámite de refrendo anual de su registro. La renovación deberá efectuarse durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, teniendo como fecha límite el 30 de diciembre del presente año.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento oportuno y promover la eficiencia administrativa, la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, mantiene dos importantes incentivos: Una simplificación de trámites, reduciendo los requerimientos de nueve a seis documentos para personas físicas, y de 11 a siete documentos para personas morales, así como un beneficio económico en el refrendo. Para Personas físicas de un costo ordinario de 679 pesos a 453 pesos; para personas morales de mil 548 pesos a 679 pesos.

La oportuna regularización permite a los proveedores y prestadores de servicios continuar ofertando sus productos a la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Querétaro, en giros como: suministro de bienes, servicios profesionales, mantenimiento, limpieza, entre otros.

Actualmente, el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro está conformado por un total de cuatro mil 88 proveedores, de los cuales dos mil 360 son locales y mil 728 son foráneos. Los interesados deben consultar los requisitos específicos, descargar formularios y realizar la carga de documentos en el sitio oficial: https://adquisicionesom.queretaro.gob.mx

Entre los requisitos se encuentra la solicitud de identificación oficial, opiniones de cumplimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el comprobante de pago del refrendo.