Convoca IJUM a la Condecoración al Mérito Juvenil 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 15:18:17

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) invita a participar en la convocatoria a la Condecoración al Mérito Juvenil 2026, galardón que en la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoce desde temprana edad el talento y esfuerzo de las y los morelianos.

Acompañada en conferencia de prensa por condecorados y condecoradas de la edición 2025, la directora del IJUM, Elvia Loreto Mendoza Gómez, invitó a morelianos y morelianas de entre 16 y 29 años de edad a postularse en la convocatoria que ya se encuentra disponible en las redes sociales del instituto.

“En la edición pasada recibimos un aproximado de 130 participaciones, que en su mayoría fueron mujeres; esto nos habla del talento de las juventudes en nuestra ciudad sí existe, pero también de la necesidad de seguir reconociéndolo en programas como este”, expresó la directora.

Cabe destacar que los y las condecoradas recibirán un reconocimiento e incentivo económico por 10 mil pesos en Sesión Solemne de Cabildo en el marco del Aniversario de nuestra ciudad.

Detalló que los requisitos para participar son: cumplir el rango de edad, acreditar su residencia en Morelia, presentar semblanza y documentación que acredite su trayectoria en la categoría de competencia, así como un video no mayor a tres minutos explicando los motivos para ser acreedor o acreedora de la condecoración.

La regidora titular de la Comisión de Juventud, Marissa Trujillo Magaña, reiteró la invitación a inscribirse en la edición de este año, en tanto que la inscripción y entrega de materiales es ágil y sencilla a través de internet, a partir de las redes sociales del IJUM. Además, existe la modalidad presencial en las oficinas del instituto.

La titular del IJUM informó que las categorías son las siguientes:

1. Social

2. Profesional

3. Académico

4. Deportivo

5. Artístico Cultural

6. Innovación y Tecnología

7. Medio Ambiente

8. Discapacidad e Inclusión.

Así como dio a conocer el proceso para la premiación de este año:

• 13 de abril – cierre de la convocatoria.

• 20 al 22 de abril – evaluación y deliberación de parte del jurado calificador.

• 27 de abril – publicación de resultados en redes sociales del Ayuntamiento de Morelia y del IJUM

• Mayo – ceremonia de premiación en el marco del Aniversario de Morelia.