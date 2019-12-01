Convoca gobernador de Querétaro a reunión con el gabinete de seguridad tras ataque armado que dejó 5 víctimas en Corregidora

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, citó a su gabinete de seguridad a una reunión urgente derivado de los hechos que se registraron la noche de ayer durante una pelea de gallos clandestina en Valle Dorado, en el municipio de Corregidora, que dejó un saldo de cinco muertos.

Sobre los hechos, el mandatario estatal, a través de su cuenta de X lamentó los hechos por lo que instruyó a los mandos policiales a asistir a una reunión que él presidirá, además de que se continuará brindando toda la atención médica a los heridos.

Los hechos ocurrieron a la media noche del miércoles pasado, cuando las autoridades recibieron una llamada del 9-1-1 en la que se informaba de un incidente dentro de un predio particular, en donde se estaba realizando una pelea de gallos clandestina, en la colonia Valle Dorado 2000

De igual forman, el gobernador activó los protocolos de seguridad en el estado, coordinado con los tres niveles de gobierno, además, el Ayuntamiento de Corregidora está dando atención especial a los familiares identificados.

“La Fiscalía General del Estado informará de los avances puntuales de la investigación y nosotros, tanto el alcalde de corregidora como un servidor mantendremos informada a la sociedad en sus ámbitos de competencia”.

Finalmente condenó enérgicamente los hechos y garantizó que, como siempre, no habrá impunidad por estos hechos por lo solicitó a la población a mantenerse informados por los canales oficiales y no difundir información no confirmada.