Convoca CEDH a postular personas candidatas a recibir la presea Michoacán al mérito en Derechos Humanos

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025. Con el objetivo de reconocer la trayectoria de personas, instituciones públicas o privadas, unidades académicas u organizaciones de la sociedad civil que hayan aportado estudios, investigaciones y/o acciones, o que se distingan por su constante lucha en la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos, primordialmente en el estado de Michoacán o a favor de las personas michoacanas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), da a conocer la convocatoria de la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos, edición 2025.

Las y los candidatos propuestos deberán presentar postulación en formato libre, dirigida al presidente del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, Josué Alfonso Mejía Pineda, por sí mismos o por otra persona.

Las personas físicas servidoras públicas y funcionarias de la administración pública federal, estatal o municipal, así como las personas servidoras públicas o consejeras de este organismo autónomo, no podrán participar en esta convocatoria.

La postulación de las y los candidatos a recibir la Presea debe ir acompañada de la documentación que acredite los méritos de la candidatura; una semblanza en la que se destaquen las labores sustanciales en materia de defensa, promoción, divulgación, enseñanza y/o investigación en materia de derechos humanos; testimonios o evidencias de su labor en la materia citada, en formato PDF e incluir sus datos personales, como nombre completo, domicilio, teléfono fijo y/o móvil y correo electrónico.

Las personas físicas deben ser michoacanas de nacimiento, o bien, tener una residencia comprobable de, mínimo cinco años ininterrumpidos en la entidad y presentar constancia que lo acredite.

El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas, que deben acompañarse de la documentación comprobatoria completa, se abre a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra a las 4 de la tarde del día 28 de noviembre de 2025.

Tanto las oficinas centrales de la CEDH en Morelia, como las ubicadas en Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. estarán disponibles para la recepción de postulaciones.

Con base en sus atribuciones, la Presidencia del Consejo de la CEDH seleccionará a las personas integrantes del jurado evaluador, quienes podrán pertenecer a la comunidad académica, social o especialistas en materia de derechos humanos, los que elegirán a la persona, organización o institución ganadora, que habiendo cumplido con los requisitos expuestos en la convocatoria tenga los méritos para ser galardonada con la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos, edición 2025.

El nombre de la propuesta ganadora será publicado en la página web de la CEDH www.cedhmichoacan.org y la fecha de la entrega será dada a conocer posteriormente.

Las bases generales de la convocatoria pueden consultarse en: www.cedhmichoacan.org