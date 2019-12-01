Convoca CEDH a postular personas candidatas a recibir la presea Michoacán al mérito en Derechos Humanos

Convoca CEDH a postular personas candidatas a recibir la presea Michoacán al mérito en Derechos Humanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 09:51:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025. Con el objetivo de reconocer la trayectoria de personas, instituciones públicas o privadas, unidades académicas u organizaciones de la sociedad civil que hayan aportado estudios, investigaciones y/o acciones, o que se distingan  por su constante lucha en la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos, primordialmente en el estado de Michoacán o a favor de las personas michoacanas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), da a conocer la convocatoria de la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos, edición 2025.

Las y los candidatos propuestos deberán presentar postulación en formato libre, dirigida al presidente del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, Josué Alfonso Mejía Pineda, por sí mismos o por otra persona.

Las personas físicas servidoras públicas y funcionarias de la administración pública federal, estatal o municipal, así como las personas servidoras públicas o consejeras de este organismo autónomo, no podrán participar en esta convocatoria.

La postulación de las y los candidatos a recibir la Presea debe ir acompañada de la documentación que acredite los méritos de la candidatura; una semblanza en la que se destaquen las labores sustanciales en materia de defensa, promoción, divulgación, enseñanza y/o investigación en materia de derechos humanos; testimonios o evidencias de su labor en la materia citada, en formato PDF e incluir sus datos personales, como nombre completo, domicilio, teléfono fijo y/o móvil y correo electrónico.

Las personas físicas deben ser michoacanas de nacimiento, o bien, tener una residencia comprobable de, mínimo cinco años ininterrumpidos en la entidad y presentar constancia que lo acredite.

El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas, que deben acompañarse de la documentación comprobatoria completa, se abre a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra a las 4 de la tarde del día 28 de noviembre de 2025.

Tanto las oficinas centrales de la CEDH en Morelia, como las ubicadas en Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. estarán disponibles para la recepción de postulaciones.

Con base en sus atribuciones, la Presidencia del Consejo de la CEDH seleccionará a las personas integrantes del jurado evaluador, quienes podrán pertenecer a la comunidad académica, social o especialistas en materia de derechos humanos, los que elegirán a la persona, organización o institución ganadora, que habiendo cumplido con los requisitos expuestos en la convocatoria tenga los méritos para ser galardonada con la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos, edición 2025.

El nombre de la propuesta ganadora será publicado en la página web de la CEDH www.cedhmichoacan.org  y la fecha de la entrega será dada a conocer posteriormente.

Las bases generales de la convocatoria pueden consultarse en: www.cedhmichoacan.org

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Comentarios