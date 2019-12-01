Convoca Bedolla a jóvenes de Uruapan a conectarse gratis a internet con Programa Data

Uruapan, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- Para eliminar la brecha digital, hay que iniciar por las juventudes, reconoció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al dar a conocer a estudiantes de la Universidad Politécnica de Uruapan que todas y todos los jóvenes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior del estado contarán con cuatro gigabytes de internet gratuito en su celular o tableta, gracias al Programa Data.

El mandatario invitó a alumnas y alumnos de las licenciaturas en Comercio Internacional y Aduanas, Administración y Terapia Física, así como de las ingenierías en Alimentos y Robótica Computacional, a registrarse en la plataforma data.michoacan.gob.mx, ya que la fecha límite es el próximo domingo 8 de marzo, para llevar a cabo la entrega del 17 al 27 de este mes.

“Necesitamos dotar a nuestros estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de datos de internet de manera individual. Ya tenemos 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad para implementar este programa, porque necesitan estar conectados a Internet para hacer las tareas, investigaciones o buscar empleo”, señaló Ramírez Bedolla.

El gobernador destacó que esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e informó que del 25 de febrero a la fecha se han registrado al programa más de 42 mil alumnas y alumnos.

Por su parte, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, aportó que el Programa Data beneficiará a 6 mil 157 estudiantes de instituciones públicas de la región. “Ustedes son el corazón del presente y futuro de Michoacán y en Uruapan se gesta el mayor programa de pacificación”, dijo.

En tanto, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda, detalló a los estudiantes que con el plan de internet gratuito de la CFE les permitirá ingresar a cursos, diplomados, pero también a llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas.

Acompañaron al gobernador la rectora de la Universidad Politécnica de Uruapan, Margarita Trujillo Elisea; el director de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; y estudiantes beneficiados.