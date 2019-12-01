Convoca Ayuntamiento de Quiroga a reunión para impulsar proyecto de protección animal

Quiroga, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- El Ayuntamiento de Quiroga, encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para participar en una reunión enfocada en dialogar y planear acciones en favor de la atención y protección animal en el municipio.

La convocatoria está dirigida a comerciantes, rescatistas y a todas las personas interesadas en contribuir al cuidado de los animales, con el objetivo de sumar esfuerzos y construir un proyecto que fortalezca las acciones de protección animal en Quiroga.

La reunión se llevará a cabo hoy viernes 6 de marzo a las 7:30 de la noche, en la Sala de Ex Presidentes del Palacio Municipal, espacio en el que se escucharán propuestas y se promoverá la participación ciudadana para generar estrategias que beneficien a los animales del municipio.

Desde el Gobierno de Quiroga se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre autoridades y sociedad civil, impulsando iniciativas que fomenten la responsabilidad, el respeto y el bienestar animal.

El Ayuntamiento reiteró que la participación de la ciudadanía es fundamental para avanzar en proyectos que contribuyan a mejorar la atención y protección de los animales, por lo que se invita a todas y todos los interesados a formar parte de este esfuerzo conjunto.

El fin es seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan la participación social y el cuidado de los seres vivos en el municipio, bajo el lema #EsAhora cuando todos debemos sumar por un mejor Quiroga para todos.