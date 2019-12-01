Convoca ADAX Digitales a marcha del 8M 2026 en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- La colectiva de ADAX Digitales llamó a todas la mujeres,de los 18 municipios de Querétaro, a participar en la marcha del 8M bajo el lema “Por todas en la protesta y en la propuesta”.

Dayana Pérez, integrante de Adax Digitales, explicó que realizarán la convocatoria de marchas en diversos municipios, en el primer bloque de municipios informó que en Caderyeta de Montes saldrán del Jardín principal de San Gaspar a las 16:30 horas y al finalizar habrá show artístico y evento cultural.

En Tequisquiapan la salida será del Centro de Desarrollo Comunitario, 16:00 horas, llegada al kiosco del centro donde habrá actividades sororas y show artístico-cultural, en Amealco saldrán del plantel UAQ Amealco y saldrán a las 12:00 horas, en Tolimán saldrán de la rotonda del IEEQ (calle Mariano Matamoros) a las 14 horas y al finalizar habrá actividades de sororidad y show artístico.

En Pinal de Amoles saldrán de El Mirador, en las letras de Pinal de Amoles a 11:30 horas y en Jalpan de Serra la movilización saldrá del Cervimax al Jardín Principal, 17:30 horas y al finalizar realizarán un tendedero y show artístico a cargo de un Trío Huapanguero integrado por mujeres.

“En los 18 municipios donde hay presencia de Adax Digitales se realizará movilización, comentarles que al final de cada marcha se contará con actividades culturales y artísticas, organizadas por los diversos comités municipales, así como la lectura de sus posicionamientos, esto como un ejercicio de sororidad, empatía, inclusión, aspectos característicos de las convocatorias, cada voz importa, cada territorio tiene memoria, cada experiencia merece ser nombrada”, indicó Dunia Bernal, delegada de Adax en Querétaro.

Además, se realizará la colecta para sumar con apoyo en especie o económico, pueden ser con megáfonos recargables, tela para pañuelos, pintura y brochas para los murales, listón morado o verde y se pueden donar en las oficinas de Querétaro y la oficina regional en Jalpan de Serra o con las delegadas de los comités municipales.