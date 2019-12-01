Contraloria Interna del Congreso de Michoacán y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fortalecen lazos institucionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 13:02:22

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.- La encargada del despacho de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, Brenda Fraga Gutiérrez, agradeció a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, por impartir la capacitación al personal de la Contraloría Interna del Congreso del Estado sobre el Sistema Integral y la Plataforma Digital Estatal (PDE).

Brenda Fraga, manifestó que “la Plataforma Digital Estatal es una herramienta clave que concentra datos en materia anticorrupción y permite contar con información comparable, accesible, útil y de consulta inmediata en un solo lugar, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas”, agregó.

En ese mismo sentido, reconoció la participación de Laura Lizeth Morales García y Bryan Eduardo Martínez Guzmán, quienes explicaron de manera clara y profesional los seis sistemas que integran la Plataforma Digital Estatal; así como a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Miryam Georgina Alcalá Casillas, por su acompañamiento y compromiso con el fortalecimiento institucional.

Fraga Gutiérrez, destacó que “capacitarnos es fortalecer nuestras herramientas para prevenir, detectar y combatir la corrupción con mayor eficacia y responsabilidad en beneficio de la ciudadanía”, finalizó.