Contraloría informará sobre camionetas entregadas por Silvano a Arzobispo: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:28:14

Morelia, Michoacán, a 19 de enero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el Contralor del estado, Francisco Ramírez Flores, habrá de informar los avances de las camionetas presuntamente entregadas de manera irregular al Arzobispado de Morelia durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que ha sostenido diálogo con el nuevo Arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, que es originario de Jiquilpan y llega tras la renuncia de Carlos Garfias Merlos.

Destacó que ha sostenido diálogo con Monseñor desde su llegada como Arzobispo coadjutor hace algunos meses, por lo que dijo esperar su colaboración en la investigación de la entrega irregular de dichos vehículos.

Se trata de aproximadamente 30 camionetas tipo RAM doble cabina que servirían para la entonces Policía Michoacán o el sector Salud. En su momento, Ramírez Bedolla declaró que algunas situaciones de este tipo le llevaron a separarse del líder de la iglesia católica en la región Morelia, pero afirmó respetar al entonces Papa Francisco, a quien dijo reconocer por venir de un barrio argentino.