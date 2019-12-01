Continuarán lluvias en Querétaro 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 19:46:50

Querétaro, Querétaro, a 2 de julio de 2026.- El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, informó que continuarán las lluvias en los 18 municipios de la entidad, por lo que llamó a la población a extremar precauciones, sobre todo cuando se presenten precipitaciones fuertes.

Mencionó que se esperan lluvias desde ligeras a fuertes, por lo que en caso de alguna emergencia o situación de riesgo llamar inmediatamente al número único de emergencias 9-1-1.

“Nos esperan todavía una semana de lluvias, con pronóstico de lluvias ligeras a moderadas durante toda la semana y, algunos días, con pronóstico de lluvias fuertes en algunas zonas”, dijo.

Aseguró que, ante este panorama, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente, especialmente en la zona serrana, con el objetivo de atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

“La semana pasada tuvimos lluvias de moderadas a fuertes, y puntualmente fuertes; esto quiere decir que hubo mucha caída de agua. En todo el estado nos ha ido muy bien”.

Puntualizó que, pese a la intensidad de algunas precipitaciones, las afectaciones han sido menores, ya que únicamente se han registrado algunos deslaves, principalmente sobre carreteras estatales, los cuales fueron atendidos de manera oportuna por las autoridades.