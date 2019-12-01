Continúan labores de búsqueda en mina Santa Fe con supervisión en campo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 21:01:04

Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- Durante este viernes, los trabajos en la mina Santa Fe continuaron sin interrupciones y bajo supervisión directa en campo, como parte de las labores para localizar a un minero.

Personal de Protección Civil realizó un recorrido al interior de la mina para verificar los avances y el estado de los frentes de trabajo que permanecen activos.

Tras el ingreso del equipo de rescate al complejo, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión con autoridades involucradas para unificar criterios sobre el avance de las labores.

Durante el encuentro, se acordó reforzar las acciones de limpieza y el retiro de material en las galerías, con el objetivo de facilitar las tareas de búsqueda.