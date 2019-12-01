Continúa Torres Piña con tendencia a la alta rumbo a la gubernatura de Michoacán en el 2027.

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2026.- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña mantiene un crecimiento entre la población de la entidad y se ubica como el candidato de Morena que más se posiciona entre los aspirantes del Partido Político de cara a las elecciones del 2027.

Según la última encuesta realizada por RUBRUM muestra que Carlos Torres Piña lidera las preferencias para la candidatura de MORENA a la gubernatura con un 27.2% de aprobación, seguido de cerca por Raúl Morón con un 24.7%.

A continuación, los resultados de esta medición durante el mes de marzo:

Carlos Torres Piña: se ubica con el 27.2% de las preferencias (en enero tenía 22.7%, en febrero 21.4%) es decir, que es el único que mantiene un crecimiento constante en cada mes del año.

Según la casa encuestadora Raúl Morón actualmente tiene 24.7% (en enero tenía 19.9%, en febrero 19.2%)

Otros candidatos medidos son Gladys Butanda: 19.1%, Fabiola Alanís: 13.3%

Celeste Ascenso: 8.6% y Raúl Zepeda con un mínimo 7.1%

Es notable el crecimiento de Carlos Torres Piña mes con mes quien ha aumentado su aprobación en hasta en 8 puntos porcentuales desde enero en varias casas encuestadoras.

Su contraparte Raúl Morón también ha mostrado un crecimiento, aumentando su aprobación en 4.8 puntos porcentuales en el mismo período.

La encuesta fue realizada con mas de 1000 levantamientos vía telefónica de manera automática y aleatoria en el Estado de Michoacán, el 23 de marzo de 2026.

Una prueba del crecimiento en números de Torres Piña se dio desde comienzos de año cuando el Gobierno Federal realizo una encuesta para conocer quién es el personaje más reconocido por su trayectoria política en la población de Michoacán y el ganador fue el ex secretario de gobierno.

Estos datos reafirman que Carlos Torres Piña comienza a perfilarse como una carta seria dentro del abanico morenista, con un reconocimiento y competitividad que ahora figuran desde meses atrás y eso preocupa no solo a los militantes, sino hasta a la oposición. Su irrupción en la medición abre un nuevo capítulo en la disputa interna del partido guinda rumbo a 2027.

Para muchos la experiencia y trayectoria de Torres Piña lo colocan sin dudas como el Caballo Negro de Morena en la próxima elección para mantener la gubernatura de Michoacán.

Según se sabe incluso en grupos al interior de Morena comienzan a ver que Torres Piña ha comenzado a despegarse de forma considerable y además consideran que ya en los números su ventaja es inalcanzable.