Continúa SEDESOQ entrega de Tarjetas Contigo a beneficiarios de Colón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:38:20
Colón, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Personal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) realizó la entrega de 436 Tarjetas Contigo a beneficiarios del municipio de Colón, como parte de la estrategia estatal para fortalecer el ingreso y apoyar a quienes enfrentan mayores retos económicos. 

La Tarjeta Contigo se ha consolidado como una herramienta que genera alivio inmediato en la economía familiar, pues este apoyo permite a las familias cubrir necesidades básicas y contar con un respaldo ante gastos inesperados. 

Este tipo de programas parte de la estrategia de la política social que no sólo aporta recursos económicos, sino que también representa un acompañamiento del gobernador Mauricio Kuri hacia las mujeres, estudiantes, personas trabajadores del campo y hombres trabajadores. 

Con la distribución de estas tarjetas el Gobierno del Estado, a través de la SEDESOQ, reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la población y de seguir desarrollando programas que favorezcan a las familias más vulnerables, en este caso, de Colón.

