Continua SEDEA brindando apoyos a productores de la Sierra

Querétaro, Querétaro, 30 de enero del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de apoyos en los municipios de Arroyo Seco y Pinal de Amoles, en beneficio de un total de mil 153 productores y sus familias, en el marco del programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, con un monto de 13.6 millones de pesos con la participación del Gobierno del Estado, municipio y productores.

“Por eso es que hacemos una combinación de recursos y es donde del costo total del apoyo que ustedes están solicitando, que se van a llevar, se pone un peso por parte del gobierno municipal, otra parte por parte del Gobierno del Estado y la otra parte que ponen ustedes también y que obviamente les cuesta una tercera parte del costo total. Y eso es lo que queremos hacer y eso es lo que queremos seguir fortaleciendo. Este programa llega a los 18 municipios del estado.”, señaló.

Resaltó que a partir la administración estatal ha trabajado con una política que ha puesto en el centro al pequeño productor, fortaleciendo el ingreso familiar mediante apoyos directos, mediante un programa de corresponsabilidad donde no solo recibe apoyo, sino que invierte junto con el gobierno en su propio desarrollo.

Los apoyos se otorgan en concurrencia de recursos, a trabajadores del campo y del sector agroalimentario con una estructura financiera compartida, lo que permite la adquisición de implementos agrícolas y forrajeros, tractores, tecnología avanzada, herramientas, sementales, vientres, fertilizantes, semilla de cultivos básicos, así como material vegetativo y frutal, entre otros proyectos productivos que fomenten el incremento en la rentabilidad y la producción de alimentos en la entidad.

Al dar un mensaje en representación de los beneficiarios, Gilberto Monroy agradeció la voluntad de las autoridades y alentó a sus compañeros a seguir trabajando por el campo serrano, haciendo buen uso de las herramientas que recibieron.

“Esperemos que sigan apoyando, este programa municipalizado ha sido muy bueno para todos los productores porque es un poco menos requisitado. Muchos para entrar a otro programa, no cumplen con los requisitos y en este tipo de programas se les facilita”, indicó.