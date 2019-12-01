Continúa operativo vial en El Cerrito tras apertura de circulación en Corregidora Norte

Continúa operativo vial en El Cerrito tras apertura de circulación en Corregidora Norte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 18:51:56
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Querétaro, Querétaro, a 7 de julio de 2026.- A partir de hoy, quedaron abiertos a la circulación ambos sentidos de la avenida Corregidora Norte, luego de poco más de cinco meses en los que se implementó una reducción de carriles con motivo de la ejecución de la obra federal del tren México–Querétaro, no obstante, el Operativo Vial El Cerrito continuará implementándose para agilizar, en la mayor medida posible, los desplazamientos de las y los ciudadanos, debido a que la obra federal continuará sobre Blvd. Bernardo Quintana, informó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.

Explicó que la reapertura representa un avance importante para la movilidad en la zona para recuperar la capacidad vial de la avenida. Durante este el día de operación con ambos cuerpos abiertos, se registró un aforo de 30 mil vehículos.

“El operativo mantiene la coordinación de personal operativo en el lugar, dispositivos de gestión del tránsito y ajustes en la circulación para reducir afectaciones y favorecer la movilidad en una de las zonas con mayor demanda vehicular de la ciudad”.

Informó que el cierre total nocturno de Av. Corregidora Norte permanecerá vigente durante esta semana, en un horario de 23:00 a 5:00 horas del día siguiente para permitir la ejecución de los últimos trabajos de la obra en ese tramo y concluir las labores de manera segura y sin interrumpir la circulación durante el día. 

“El municipio de Querétaro, en coordinación con el gobierno del estado, continuará trabajando con las instancias responsables de la obra federal para mantener las mejores condiciones posibles de movilidad y brindar información oportuna a la ciudadanía conforme avancen los trabajos”.

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