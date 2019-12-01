Continúa obra histórica en Uruapan: Gaby Molina

Continúa obra histórica en Uruapan: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 14:01:43
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Uruapan, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó la obra sin precedentes y la inversión pública para la Perla del Cupatitzio, como lo ha hecho el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con más de 5 mil millones de pesos en diferentes obras del municipio, incluyendo el teleférico, el paso superior La Hielera, tramos carreteros y obras educativas.

La exlegisladora explicó que el Boulevard Industrial que hoy se inauguró es la vialidad más concurrida de Uruapan y cuenta con una inversión de 50 millones de pesos, con ciclovía, banquetas, parabuses, cruces seguros, drenaje pluvial, bolardos y zonas arboladas.

La uruapense coincidió con el empresario Alfonso Martínez Margain en que existe una prosperidad inédita, con el mayor número de obras que se han realizado en Uruapan, como el nuevo edificio del DIF Municipal, la avenida Revolución, el Boulevard Industrial, la avenida Américas, la avenida Juárez, el nuevo hospital del Seguro Social, el Puente Carlos Manzo y la carretera de cuatro carriles Pátzcuaro-Uruapan. Además, están encaminados muchos proyectos más.

Gaby Molina aseveró que la actual administración pública estatal trascenderá por lograr 4 mil 200 obras en cinco años, distribuidas en los 113 municipios, un promedio de dos diarias. Entre ellas destacan las obras educativas, como lo es la ampliación de la Universidad Politécnica de Uruapan (UPU).

Consideró, además, que Uruapan es un polo fundamental para la economía nacional, como municipio agroexportador, sobre todo de frutas como el aguacate, además de contar con diferentes industrias, entre ellas las relacionadas con el plástico para el transporte y el embalaje de productos, principalmente.

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