Continúa Fabiola Alanís con jornada de afiliación y reafiliación a Morena en Venustiano Carranza y Jiquilpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 11:16:21
Jiquilpan, Michoacán, a 16 de agosto de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano continuó con la campaña de afiliación y reafiliación al Movimiento de Regeneración Nacional en los municipios de Venustiano Carranza y Jiquilpan, desde donde invitó a participar también en la conformación de los comités seccionales. 

Casa por casa, la legisladora dio seguimiento a esta tarea encomendada por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de MORENA y el dirigente estatal, Jesús Mora. 

Desde la región Ciénega, la Diputada y fundadora de MORENA, informó que a nivel nacional se conformarán cerca de 72 mil comités seccionales, tarea que iniciará el domingo 17 de agosto y concluirá en enero del 2026.

Explicó la doctora en Ciencias Sociales que se trata de una movilización sin precedentes con la que la Cuarta Transformación volverá a hacer historia, ya que el sueño del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue la constitución de un comité por sección electoral registrado ante el INE, cuya tarea él comenzó y ahora será una realidad.

Noventa Grados
