Continúa el Ayuntamiento de Querétaro en colaboración con la Federación para las obras de la estación del tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- El Gobierno local continúa en estrecha colaboración con la Federación para el desarrollo de proyectos ejecutivos que darán paso a nuevas obras de lo que será la estación del tren México-Querétaro, las cuales iniciarán a partir del próximo año, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Destacó que se realizan una o dos reuniones semanales con autoridades federales, incluyendo al Ejército Mexicano y la agencia responsable, con el objetivo de dar seguimiento a los avances. “Estamos listos para los arranques de obra que se tendrían que dar el próximo año. Decirle a la gente que estamos muy pendientes de todo esto”.

Respecto a los permisos de construcción, el alcalde aclaró que hasta el momento las licencias otorgadas corresponden exclusivamente a la Federación, ya que se encuentran sobre el derecho de vía por lo que una vez que se presenten los proyectos ejecutivos, el municipio analizará aquellos trámites que sean de su competencia.

Sobre posibles afectaciones a viviendas por la construcción del tren, indicó que aún no se cuenta con información precisa, pues los proyectos ejecutivos no han sido entregados. “Todavía no tenemos ese dato exacto porque compete a la Federación”.

El edil reiteró que el municipio se mantendrá atento a los anuncios relacionados con impactos viales y otras medidas necesarias para garantizar la coordinación en beneficio de la ciudadanía.