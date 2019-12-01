Continúa construcción de carril confinado del Morebús; Sedum implementa rutas alternas

Continúa construcción de carril confinado del Morebús; Sedum implementa rutas alternas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 14:14:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) informa que continúan los trabajos de construcción del carril confinado del Morebús sobre la avenida Francisco I. Madero, correspondientes al tramo 1, por lo que exhorta a las y los automovilistas a tomar precauciones y a utilizar las rutas alternas para facilitar la movilidad en la zona.

Para atender el flujo vehicular proveniente del oriente, las y los conductores que transiten desde el Obelisco Lázaro Cárdenas hacia el ponente podrán utilizar como ruta alterna la calle Los Ejidos. Esta desviación se encuentra disponible a la altura de la avenida Pedregal para quienes circulan por la avenida Francisco I. Madero, permitiendo incorporarse más adelante de nuevo a la vialidad principal.

Se exhorta a la ciudadanía a atender los sentidos de circulación establecidos y respetar la señalización instalada en la zona para agilizar el tránsito y prevenir contratiempos. Se recomienda planificar los traslados con anticipación y mantenerse informados sobre los cortes y rutas alternas habilitadas.

La Sedum agradece la comprensión de la ciudadanía, así como la disposición de los comerciantes y locatarios para alcanzar acuerdos que permitan avanzar en la obra, y reitera el llamado a conducir con precaución, respetar los señalamientos y planificar sus recorridos para evitar contratiempos.

Más información de la categoria
Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia San José el Alto del municipio de Querétaro
Vuelca revolvedora de cemento en el Fray Junípero Serra, en Querétaro; provoca caos vial
Camioneta se sube a otra en aparatoso accidente en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Camioneta sale del camino y vuelca en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado
Sheinbaum nombra a nueva embajadora de México en Perú