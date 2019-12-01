Continua CEI con programa de bacheo en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:36:08

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre del 2025.- Con el compromiso de seguir fortaleciendo la movilidad entre los municipios de Querétaro y Corregidora, la Comisión Estatal de Infraestructura, (CEI), realizó labores de bacheo y mantenimiento sobre Paseo Constituyentes, vialidad que enlaza a estas dos demarcaciones, con el fin de dotarla de mejores condiciones para su tránsito.

Las acciones, que abarcaron seis kilómetros de longitud, benefician a más de 100 mil vehículos que transitan por la vía y se desarrollaron bajo el compromiso del gobernador Mauricio Kuri, de colaborar con los municipios para ofrecer vialidades más seguras y eficientes.

Con estas acciones, la administración estatal refrenda su compromiso de trabajar en equipo por el desarrollo de las y los queretanos.