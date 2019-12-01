Contiene Unión Ganadera brote de langosta en Arroyo Seco, Querétaro

Arroyo Seco, Querétaro, a 12 de noviembre de 2026.- Tras la alerta fitosanitaria generada por el avistamiento de langosta en la región serrana del estado, la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) confirmó que la situación se encuentra bajo total control, gracias a la oportuna coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los productores de la demarcación.

Así lo informó el presidente del gremio pecuario, Romualdo Moreno Gutiérrez, tras encabezar una gira de trabajo dominical en el municipio de Arroyo Seco, donde se reunió de manera directa con más de 180 productores locales para evaluar los daños físicos en las parcelas y afinar las brigadas de contención.

Daños focalizados y control biológico

Durante el encuentro, el dirigente ganadero detalló que las afectaciones se limitaron al consumo de follaje de hoja ancha, dejando daños superficiales en un polígono estimado de apenas 10 hectáreas, por lo que calificó el impacto como no significativo para la economía regional.

"Hay afectaciones, por supuesto, por eso se tuvo que fumigar y se les dio un aviso a todos los apicultores para que guardaran sus abejas porque también las podían afectar. Fue muy poca la afectación que ha habido, alrededor de unas 10 hectáreas, que no es significativo", aseveró Moreno Gutiérrez.

Para evitar que el fenómeno evolucionara hacia una plaga masiva de proporciones destructivas para los agrosistemas locales, se implementaron de forma inmediata jornadas de fumigación selectiva a cargo de los gobiernos municipales. Asimismo, destacó la aplicación de controles biológicos mediante hongos específicos, estrategia coordinada de la mano del Comité de Sanidad Vegetal con respaldo de recursos federales y estatales.

Cuidado de colmenas y falsas alarmas en el sur

Como parte de los protocolos preventivos y para evitar incidentes colaterales con el sector apícola de la zona norte, las autoridades ganaderas notificaron puntualmente a los apicultores para que resguardaran sus colmenas durante las horas críticas de aplicación de los insumos fitosanitarios.

Cuestionado sobre la posibilidad de que la plaga migrara hacia otras demarcaciones del estado, Moreno Gutiérrez precisó que los reportes oficiales se han circunscrito geográficamente a Arroyo Seco. Al respecto, aclaró los rumores sobre supuestos avistamientos en municipios como Huimilpan, puntualizando que se trató de poblaciones comunes de chapulines y no de la plaga de langosta que azotó el norte queretano.

Finalmente, la UGRQ destacó que, impulsados por un ciclo de lluvias favorable que ha garantizado la recuperación de los mantos de forraje en la mayor parte del territorio queretano, los productores se mantienen en constante monitoreo preventivo para blindar la seguridad agropecuaria de la entidad.