Contempla la Secretaría de Salud de Querétaro un incremento en el presupuesto del próximo año del 13 al 14 por ciento; reconoció Martina Pérez Rendón

Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- La propuesta de la Secretaría de Salud de Querétaro para el presupuesto del próximo año contempla un incremento del 13 al 14 por ciento considerando tanto el crecimiento histórico como el impacto de la inflación, reconoció Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia estatal.

“Las prioridades se centran en garantizar la operación de los centros de salud y unidades hospitalarias, así como en cubrir necesidades como medicamentos de alto costo. Aunque se contempla una partida para infraestructura, esta será limitada, dando preferencia a la atención directa a la población”.

La doctora responsable del área señaló que aún se encuentran en etapa de construcción presupuestal y que próximamente se compartirán más detalles, posiblemente a través del licenciado Gustavo Leal.

Detalló que ya presentó una solicitud ante la Secretaría de Finanzas estatal como parte del proceso de estructuración del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, aunque aún no se ha detallado públicamente el contenido completo de la propuesta, se anticipa que incluirá ajustes significativos para compensar recortes sufridos en años anteriores.

“El presupuesto federal no se solicita directamente a las secretarías, sino que los estados presentan propuestas que se evalúan en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación. Posteriormente, las cámaras locales de diputados aprueban la asignación interna a cada dependencia estatal”.

En el caso de Querétaro, dijo, se busca recuperar el crecimiento presupuestal que se venía registrando en años anteriores, especialmente en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA), donde se había observado un incremento promedio del 7 por ciento, sin embargo, en el año 2024, no solo no se otorgó ese crecimiento, sino que se aplicó una reducción del 6 por ciento respecto al año anterior.