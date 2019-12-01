Contamos con espacios para las nuevas Salas Colegiadas Civiles y Salas Unitarias Penales Regionales: Gerardo Contreras Villalobos

Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- En visita a la ciudad de Zitácuaro, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Gerardo Contreras Villalobos, acompañado por magistrados civiles y penales, realizó un recorrido por la sede en la que se instalarán la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal de la Región Zitácuaro, conforme a lo establecido en la reforma judicial.

El magistrado revisó los avances de la adecuación del inmueble en el que se proyecta operarán alrededor de 32 servidores públicos, entre ellos, 4 magistrados y magistradas, además de secretarios de acuerdos y proyectistas, oficiales de sala, notificadores y escribientes.

Es importante recordar que como parte de las acciones para la entrega ordenada, transparente y que asegure la continuidad del servicio público de impartición de justicia, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán ha emitido una serie de acuerdos con medidas administrativas y operativas, por mencionar las más importantes, los trabajos para la ubicación de inmuebles para la operación de las 8 nuevas Salas Colegiadas Civiles Regionales, 8 nuevas Salas Unitarias Penales Regionales, así como el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

En el caso de las regionales, además del espacio recorrido en esta ocasión, también ya se cuenta con avances en los de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, La Piedad y Zamora, siendo que en Morelia, los nuevo órganos se ubicarán en los edificios del Palacio de Justicia del Centro Histórico y el Palacio de Justicia José María Morelos.

Además, se ha realizado un diagnóstico integral sobre los requerimientos de orden material, tecnológico y humano de estas instancias, con el objetivo de que todo lo necesario se encuentre listo para su operación a partir del próximo 15 de septiembre.

Actualmente, el proceso de organización de la entrega-recepción se encuentra avanzando con los trabajos de la Comisión Interinstitucional de Transición conformada por personal de los tres poderes del estado, responsable de coordinar y ejecutar las acciones necesarias, suficientes y oportunas que garanticen que el proceso se realice de forma ordenada, transparente y con absoluto respeto a la normatividad aplicable.