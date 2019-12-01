Construyendo Solidaridad y Paz ya tiene perfiles  para 2027: Eder López

Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2026. – Eder López García, coordinador de la asociación Construyendo Solidaridad y Paz, ha confirmado que, mientras continúan los trabajos para concretar los requisitos de registro de un nuevo partido político a nivel nacional, ya cuentan con perfiles locales para los puestos de elección popular de cara al proceso electoral de 2027.

López García indicó que, durante su recorrido por el estado para cumplir con los requisitos del nuevo instituto político, han identificado a prospectos que podrían ocupar cargos en diferentes niveles, incluyendo la gubernatura.

En entrevista, dijo que el perfil para la administración estatal se trata de un prospecto "social".

"No es prematuro hablar de perfiles. No, no lo es. Tenemos perfiles en firme ya para algunos municipios, distritos e incluso se pudieran hacer sondeos a la gubernatura," afirmó López García, señalando que su principal ocupación es asegurar el registro del partido y, posteriormente, consolidar candidaturas de calidad, a pesar de las complejas condiciones de seguridad que persisten en la entidad.

El coordinador recordó los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral local, donde su movimiento, bajo la bandera del Partido Encuentro Solidario (PES), logró obtener seis alcaldías en Michoacán.