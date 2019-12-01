Construyendo con causa, en Morelos avanza la pavimentación de la calle Narciso Mendoza: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:13:54
Villa Morelos, Michoacán, a 8 de diciembre del 2025.- Como parte del compromiso de trabajar con resultados y responder a las necesidades de las y los ciudadanos, el presidente municipal en Movimiento, Julio César Conejo Alejos, informó que avanzan en tiempo y forma los trabajos de pavimentación de la calle Narciso Mendoza en Villa Morelos, una obra prioritaria para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias de la zona.

El alcalde destacó que el plan de obras y acciones proyectado para este año avanza conforme a lo previsto, cumpliendo con las metas establecidas desde el inicio de la administración y subrayó que cada obra se ejecuta bajo el enfoque de “Construyendo con causa”, una estrategia que prioriza el beneficio social y la atención a los sectores más necesitados.

Julio César Conejo Alejos resaltó que el Ayuntamiento ha obtenido buenos resultados en infraestructura, mejora urbana, ampliación y mantenimiento de servicios públicos, así como en proyectos estratégicos en diversas localidades en materia de salud, desarrollo social, desarrollo rural y educación, entre otros, lo que ha permitido fortalecer las condiciones de bienestar en todo el municipio.

El presidente municipal manifestó su compromiso de seguir gestionando y ejecutando obras que impulsan el desarrollo integral de Morelos, siempre poniendo al centro a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que esta administración ciudadana mantiene un diálogo permanente con la población, atendiendo de manera directa los planteamientos que surgen desde las comunidades, tenencias y colonias. Cada obra, acción o programa, dijo, surge de escuchar y comprender las necesidades reales de la gente.

Julio César Conejo Alejos subrayó que en Morelos se gobierna con la gente y para la gente, bajo un modelo participativo que permite tomar decisiones de manera conjunta y transparente. “La voz ciudadana es la guía que orienta nuestras prioridades; este gobierno se construye todos los días de la mano de quienes habitan el municipio”.

