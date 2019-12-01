Construye Pablo Varona cancha-jardín en la localidad El Rosario de Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 18:49:19
Huetamo, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Después de mucha espera, finalmente los vecinos de la localidad de El Rosario, tendrán un espacio para la recreación familiar.

En visita de supervisión, el alcalde corroboró el avance de los trabajos que ya se observan a simple vista y que muy pronto se convertirán en una cancha de usos múltiples, porque también podrá ser utilizada para la convivencia colectiva, al ser punto de encuentro en alguna celebración.

El presidente Pablo Varona indicó que en poco menos de 2 meses, regresará para entregar de manera oficial esta gran obra para los habitantes.

