Construcción del metrobús en Morelia iniciará en abril: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo del 2026.- La construcción del Morebús, sistema de transporte tipo BRT para la ciudad de Morelia, comenzará a mediados de abril, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; señaló que el proceso de licitación nacional ya fue publicado este día en el Diario Oficial de la Federación.

El mandatario estatal explicó en entrevista que la primera etapa del proyecto contempla un corredor que irá desde Villas del Pedregal, a la altura de la gasera en la salida a Quiroga, hasta el Obelisco al General Lázaro Cárdenas, conectando diversas colonias y fraccionamientos ubicados en la zona poniente de la capital michoacana.

Para la ejecución de esta fase inicial se contempla una inversión de alrededor de mil 800 millones de pesos durante este año. Detalló que el gobierno federal, a través de Banobras, aportará 900 millones de pesos a fondo perdido, mientras que el gobierno estatal destinará una cantidad similar para el desarrollo de la obra.

Ramírez Bedolla agregó que el proyecto continuará el próximo año con una inversión adicional cercana a mil millones de pesos, lo que permitirá completar esta etapa del sistema. La meta, dijo, es que el Morebús pueda comenzar a operar durante el primer trimestre del próximo año.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que este nuevo modelo de transporte se integrará con otros proyectos de movilidad en la ciudad, ya que en la estación del Obelisco se conectará con el teleférico de Morelia y con la modernización del transporte público que circula por el libramiento, con la finalidad de conformar un Sistema Integral de Transporte (SIT) en la capital del estado.