Construcción del distribuidor La Rinconada en Zamora, con 15 % de avance: Bedolla

Construcción del distribuidor La Rinconada en Zamora, con 15 % de avance: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 13:25:15
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Zamora, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- La obra del distribuidor vial La Rinconada en el municipio de Zamora, que cuenta con una inversión de 270 millones de pesos, registra un avance del 15 por ciento en su construcción, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario explicó que actualmente 36 equipos de maquinaria especializada realizan trabajos de preparación en terracerías, colado de columnas y fabricación de escamas con concreto para muros mecánicamente estabilizados y de trabes, entre otros.

"Esta es una obra de gran calado para Zamora y toda la región. Estamos supervisando minuciosamente cada etapa para garantizar un proyecto con los más altos estándares de calidad, asegurando que los recursos del pueblo se apliquen con transparencia y eficiencia en infraestructura que transforma vidas", afirmó.

Ramírez Bedolla destacó que, una vez concluida la obra, a cargo de la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO), mejorará de manera sustancial la movilidad y calidad de vida en beneficio de más de 154 mil habitantes.

Finalmente, subrayó que esta obra de infraestructura fortalecerá la conectividad y contribuirá al desarrollo económico regional, además de optimizar la seguridad vial para más de 12 mil 500 vehículos que diariamente transitan por esta importante arteria.

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