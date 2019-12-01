Consolida Movimiento Ciudadano su organización en Charo y avanza en la construcción de la alternativa para Michoacán

Consolida Movimiento Ciudadano su organización en Charo y avanza en la construcción de la alternativa para Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 17:32:59
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Charo, Michoacán, a 14 de marzo del 2026.- Con la instalación de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Charo, el coordinador estatal del partido en Michoacán, Víctor Manríquez González, dio inicio a una nueva etapa de organización territorial para seguir sumando liderazgos y fortalecer la construcción y fortalecimiento de la alternativa política para el municipio y el estado.

Durante el encuentro, el dirigente estatal destacó que la consolidación de estructuras municipales permite acercar el proyecto ciudadano a la gente y seguir avanzando en la construcción de una alternativa que represente las causas de las y los michoacanos.

Víctor Manríquez subrayó que Movimiento Ciudadano continúa creciendo en todas las regiones del estado gracias a la participación de mujeres y hombres comprometidos con generar más y mejores oportunidades para sus comunidades.

Asimismo, reconoció la disposición de trabajar en coordinación con el presidente municipal de Charo, Gabriel Molinero, para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo del municipio y fortalezcan la participación ciudadana.

El coordinador estatal felicitó a Arleth Hernández Pille por su nombramiento como Comisionada Operativa Municipal, así como a su equipo de trabajo, a quienes convocó a mantener el esfuerzo y la organización para seguir construyendo desde lo local una alternativa política sólida y cercana a la ciudadanía.

Finalmente, Víctor Manríquez González afirmó que Movimiento Ciudadano continuará fortaleciendo su presencia en los municipios de Michoacán, sumando voluntades y consolidando un proyecto que se presenta como la alternativa para quienes buscan una nueva forma de hacer política.

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