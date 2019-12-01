Consolida Movimiento Ciudadano Michoacán su estructura y liderazgo estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:18:36
Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Con un mensaje de unidad, convicción y organización, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, afirmó que el movimiento se consolida como una alternativa real para el estado y el país, tras la ratificación de la Comisión Operativa Estatal.

“Desde Michoacán enviamos una señal clara, aquí hay convicción, hay estructura y hay rumbo, hay mujeres y hombres decididos a construir una alternativa real”, expresó, al destacar que el proyecto naranja continúa creciendo con organización y cercanía ciudadana.

Víctor Manuel Manríquez González felicitó a las compañeras y compañeros que fueron ratificados como integrantes de la Comisión Operativa Estatal, subrayando que su responsabilidad fortalece el proyecto y confirma que cuando hay visión y trabajo en equipo, se construyen resultados duraderos.

El dirigente estatal aseguró que Movimiento Ciudadano seguirá llevando la Fuerza Naranja a cada rincón del estado, consolidando estructuras municipales, sumando liderazgos y trabajando cerca de la gente. “Somos la alternativa que México necesita”.

Finalmente, reiteró el llamado a avanzar unidos en esta nueva etapa, con compromiso y determinación, para seguir construyendo un mejor futuro para Michoacán.

