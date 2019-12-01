Consolida gira por España la internacionalización de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- El gobernador, Mauricio Kuri González, informó que durante los cuatro años de su administración se han realizado anuncios de inversión por más de 20 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil millones pertenecen al rubro de data centers, siete mil millones al sector automotriz y aeroespacial, principalmente; resultados que se lograron, dijo, gracias al buen ecosistema que opera en el estado y que tiene sus bases en la estrategia de salir al mundo y mostrar lo que es Querétaro.

"Y creo que esto es gracias a este buen ecosistema que tenemos, creo que es muy importante salir al mundo, y más en una feria tan importante como fue la Feria Internacional de Turismo, donde México era el país invitado, por primera vez los 32 estados estuvimos representados allá. Éramos cinco, seis gobernadores de diferentes corrientes políticas, pero es muy importante salir al mundo. Cuando nos preguntan, oye, ¿por qué vas? Porque vean lo que hemos traído a Querétaro, 20 mil millones de dólares, no es cosa menor, es un chorro de lana", subrayó.

Al encabezar la presentación del balance que aportó la gira de trabajo efectuada por la comitiva queretana en Madrid, España, centrada en la atracción de inversiones, la promoción turística y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, el mandatario estatal resaltó que la labor de los gobiernos es sembrar semillas para después cosechar los logros. Muestra de esta labor, indicó, es que en la FITUR 2026 se anunció que a partir de mayo la aerolínea Iberojet, incrementará la frecuencia del vuelo Querétaro-Madrid a dos veces por semana, lo que fortalece la presencia de la entidad durante el Mundial de Fútbol que se celebra este año en México.

"Si lo vamos comparando con los anuncios de los otros gobernadores que han ido poniendo su semilla, pero que podemos cosecharla y la semilla que hemos puesto nosotros, por ejemplo, en mi último viaje, entre otras cosas que se hizo fue el vuelo Querétaro-Madrid (…) y que en Querétaro buscamos siempre estar mejor y aspirar a estar mejor. En este sentido, creo que Querétaro tiene que seguir ese mismo camino, y esta semilla que estamos poniendo ahorita, que venga el siguiente gobierno y que la coseche", manifestó.

Durante la edición Contigo Informamos celebrada en el patio principal de Palacio de Gobierno, Kuri González planteó los motivos por los cuales la entidad sigue siendo confiable para la inversión destacando su liderazgo nacional en indicadores de crecimiento económico y empleo, certeza jurídica, seguridad e infraestructura; en este contexto, enfatizó que en la feria madrileña se posicionó a la Sierra Gorda, con todas las comunidades, y el Camino Iniciático de Santiago, una ruta que comprende 127 kilómetros divididos en siete etapas, a través de los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco.

El titular del Poder Ejecutivo, adelantó que se vienen más noticias para Querétaro, nuevos proyectos en términos aéreos para beneficio de las y los queretanos con la aerolínea Volaris, parte de un ejercicio, reiteró, de picar piedra, estar presentes en los escaparates más importantes a nivel internacional para poder seguir poniendo a Querétaro en el mapa del mundo.

Tras destacar que España es el tercer socio comercial de Querétaro con más de 203 empresas españolas asentadas en el territorio y que de octubre a la fecha se han concretado siete proyectos que representan más de mil 70 empleos, una inversión de más de mil 700 millones de pesos de la industria automotriz, aeroespacial, y mobiliaria; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, expuso que durante el desarrollo de las actividades de la FITUR en cuanto a la promoción industrial y económica del estado, concretaron tres proyectos de inversión.

"Hablando acerca de lo que nosotros trabajamos con el Gobernador en esta gira, que también fue una gira muy exitosa en cuanto a la promoción industrial y económica de nuestro estado (…) Entonces tuvimos la oportunidad de estar promoviendo nuestras pymes queretanas en un mercado tan amplio, tan diverso, y como bien lo comentó la secretaria Vega, pues más de 155 mil personas estuvieron asistiendo a estos encuentros, pues es darles un escenario que de otra manera no podrían acceder a estas pymes queretanas (…) El objetivo posicionar a Querétaro como el destino competitivo y atractivo que lo está haciendo, y las cifras que así lo demuestran", indicó.

Reportó que la comitiva queretana llevó a la FITUR representantes de siete empresas queretanas a que expusieran sus productos, acción que forma parte de una nueva estrategia que se atiende desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con las pymes, las cámaras empresariales, así como en colaboración con la Secretaría de Turismo y los organismos turísticos.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde México participó como país socio, Del Prete Tercero abundó que se tuvieron cinco reuniones con empresas, de las cuales atrajeron tres proyectos de inversión, que representan más de 500 millones de pesos de inversión directa para el Estado, con la proyección de generar entre mil y mil 500 de empleos directos e indirectos.

Desglosó los resultados más destacados de esta gira que incluyen la llegada de la empresa española SHAD NAD a Querétaro; sostuvo reuniones con la Asociación de Data Centers de España y representantes de la firma Naviax, es una empresa especializada en data centers, con quienes dialogaron sobre energía, sostenibilidad, y los retos que tienen en esos dos rubros; así como en educación a fin de generar talento para que atienda los data centers.

Al tiempo de subrayar que la aerolínea Iberojet reportó que se vendieron 22 mil boletos del vuelo Madrid - Querétaro en solo ocho semanas, en un enlace vía zoom la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, expuso las actividades de promoción turística que se realizaron en la feria madrileña, las cuales incluyeron ser ganadores del Premio Excelencias, por el Camino Iniciático de Santiago, que ya cuenta con el aval del de Santiago de Compostela.

En esta vía, comunicó que Querétaro ha sido designado, oficialmente, como la sede de la Cumbre Mundial de Enoturismo en 2027; además, se reafirmó el compromiso con los valores humanos, al firmar la alianza Viaja Seguro, que garantiza que el crecimiento del turismo vaya de la mano con la protección de la infancia y la integridad de quienes nos visitan.

Para concluir, la funcionaria estatal aseveró que Querétaro está hoy en la mira de España y del mundo, sostuvo una charla con el Rey Felipe VI y con otros líderes globales, para mandar un mensaje de solidez, unión y disposición para el futuro.