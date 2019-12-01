Considera Luis Alberto Vega que es técnica y financieramente imposible que cada municipio de Querétaro gestione por separado el tema del agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 17:02:26

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), expresó su preocupación ante la iniciativa para expedir Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales que promovió la Cámara de Diputados por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento (CUNABA), que busca modificar el esquema de gestión del agua en los municipios la cual consideró que es técnica y financieramente imposible.

Señaló que, aunque la propuesta parte del artículo 115 constitucional, que otorga a los municipios el derecho de administrar ciertos servicios públicos, su aplicación en materia hídrica presenta serias dificultades.

“Técnicamente es imposible que cada alcaldía, como en Ciudad de México, gestione por separado el tema del agua. Todo está interconectado”.

Advirtió que, aunque la intención de la iniciativa puede ser positiva, su implementación enfrenta barreras significativas.

“Hay que esperar a ver cómo sale la ley y si existen posibilidades técnicas, financieras y jurídicas. Contablemente es muy complicado”.

Consideró poco viable que los municipios puedan asumir esta nueva responsabilidad sin una estructura adecuada. “No se trata de dotarlos de más recursos, sino de que ellos mismos encuentren cómo generar los recursos necesarios para operar el servicio”.

El vocal ejecutivo de la CEA llamó a mantenerse atentos al desarrollo legislativo y a respetar el marco legal vigente. “Hay que ser respetuosos de la ley y ver cómo evoluciona esta propuesta”.