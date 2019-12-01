Considera Guillermo Vega como "gravísimo" el anuncio de reformas que buscan debilitar a las autoridades electorales y reducir su capacidad operativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:56:52

Querétaro, Querétaro, a 25 de febrero de 2026.- Como “gravísimo” calificó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local el anuncio de reformas que, según dijo, buscan debilitar a las autoridades electorales y reducir su capacidad operativa.

“Quieren volver a tener organismos electorales flacos, sin dientes, sin presupuesto, para usar todo el aparato del Estado y robar elecciones. Eso es lo que básicamente quieren: autoridades de membrete”.

Advirtió que la medida pondría en riesgo los avances democráticos alcanzados en las últimas tres décadas con la consolidación del Instituto Nacional Electoral. Señaló que sin organismos fuertes no habría garantía de que el voto ciudadano se respete.

Criticó la eliminación de herramientas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al considerar que su desaparición generaría incertidumbre y abriría la puerta a irregularidades en el conteo de votos. “El PREP daba referencias útiles para inferir tendencias. Sin él, es oscuridad y riesgo de manipulación de urnas”.

Reconoció que la reducción de diputados plurinominales afectaría la representación de minorías, aunque consideró que el PAN puede competir y ganar espacios por mayoría.

“Nuestra misión no es ser un partido plurinominal, sino demostrar con resultados que somos el mejor partido”.

No obstante, advirtió que en estados donde la oposición no logra mayoría, como Guerrero o Veracruz, la medida podría debilitar aún más la pluralidad política.

Sostuvo que las reformas forman parte de un proceso de concentración de poder que, en su opinión, busca instaurar un modelo autoritario. Señaló que la desaparición de órganos autónomos y el debilitamiento del INE son señales de un retroceso democrático.

“Son señales reiteradas de quererse quedar con todo y que lentamente el ciudadano vaya perdiendo terreno”.

Destacó que la oposición no será suficiente para frenar la reforma y llamó a la sociedad a informarse y ejercer presión.

“Más importante que la oposición es que la ciudadanía intervenga y pueda hacer una presión fuerte para reorientar o disminuir la agresividad de esta reforma electoral”.